Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final maçları yarın, final karşılaşması ise 5 Mayıs Pazar günü Ankara'da oynanacak.

Karşılaşmalar, THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılacak.

Organizasyonda ilk yarı final maçında Armada Praxis Yalıkavak ile İzmir Büyükşehir Belediyespor saat 13.00'te karşılaşacak. Diğer yarı final maçı ise Konyaaltı Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor arasında saat 15.00'te oynanacak.

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası final karşılaşması ise 5 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Yarı final ve final karşılaşmaları TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.