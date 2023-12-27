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Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda Tekirdağ Süleymanpaşa galip

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Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur ilk maçında Tekirdağ Süleymanpaşa, Aksaray Belediyespor'u 34-30 yenerek galip geldi. Rövanş maçı yarın aynı salonda oynanacak.

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur ilk maçında Tekirdağ Süleymanpaşa, Aksaray Belediyespor'u 34-30 yendi.

Marmara Ereğlisi İlçe Salonu'nda oynanan karşılaşmada Tekirdağ Süleymanpaşa parkeden 34-30 galip ayrıldı.

Turun rövanş maçı yarın saat 17.00'de yine aynı salonda oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

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