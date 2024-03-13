Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final Maçları Ankara'da Oynanacak
Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları, 13-14 Nisan tarihlerinde Ankara'da oynanacak. Maçlar THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilecek. Yarı finalde Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento ve Sakarya Büyükşehir-Spor Toto takımları karşılaşacak. Yarı finali geçen takımlar, 14 Nisan'da finalde mücadele edecek.
Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları, 13-14 Nisan tarihlerinde Ankara'da oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçlara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu ev sahipliği yapacak.
Kupada 13 Nisan'da Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir ile Spor Toto yarı finalde karşılaşacak.
Yarı final maçlarını kazanan takımlar, 14 Nisan'da oynanacak HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.