Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali - Haberler

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Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali

AA - Emre Ayvaz - Spor
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Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali

Hentbol'da HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Beykoz Belediyespor, Spor Toto'yu 29-26 yenerek şampiyon oldu.

Hentbol'da HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Beykoz Belediyespor, Spor Toto'yu 29-26 yenerek şampiyon oldu.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki final maçında Spor Toto ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı, 13-13 beraberlikle geçildi.

İkinci devrede üstünlüğü ele geçiren Beykoz Belediyespor, parkeden 29-26 galip ayrıldı.

Beykoz Belediyespor, bu galibiyetle Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

AA / Emre Ayvaz - Spor

Türkiye Kupası Spor Toto Hentbol Sigorta Spor Haberler

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