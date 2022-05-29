Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali - Haberler

Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali
AA - Emre Ayvaz - Spor
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Hentbol'da HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Beykoz Belediyespor, Spor Toto'yu 29-26 yenerek şampiyon oldu.
Hentbol'da HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Beykoz Belediyespor, Spor Toto'yu 29-26 yenerek şampiyon oldu.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki final maçında Spor Toto ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.
Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı, 13-13 beraberlikle geçildi.
İkinci devrede üstünlüğü ele geçiren Beykoz Belediyespor, parkeden 29-26 galip ayrıldı.
Beykoz Belediyespor, bu galibiyetle Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
AA / Emre Ayvaz - Spor