Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali - Haberler

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Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali

AA - Emre Ayvaz - Spor
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Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali üçüncülük maçında Beşiktaş, Eskişehir Ormanspor'u 36-28 yendi.

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali üçüncülük maçında Beşiktaş, Eskişehir Ormanspor'u 36-28 yendi.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki üçüncülük maçında Beşiktaş ile Eskişehir Ormanspor karşılaştı.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısını Eskişehir Ormanspor, 16-15 önde kapattı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Beşiktaş, parkeden 36-28 galip ayrıldı.

Beşiktaş, bu galibiyetle Türkiye Kupası'nı üçüncü tamamladı.

AA / Emre Ayvaz - Spor

Türkiye Kupası Eskişehir Beşiktaş Sigorta Spor Haberler

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