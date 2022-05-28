Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali - Haberler

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Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali

AA - Ömer Faruk Şimşek - Spor
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Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarı final maçında Beşiktaş'ı 39-37 yenen Spor Toto finale yükseldi.

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali yarı final maçında Beşiktaş'ı 39-37 yenen Spor Toto finale yükseldi.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki ilk yarı final maçında Beşiktaş ile Spor Toto karşılaştı. Çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 14-11 tamamlandı. Temponun düşmediği ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın normal süresi 27-27 beraberlikle bitti. Karşılıklı sayılarla geçen uzatmaların sonunda 39-37 skorla üstünlük sağlayan Spor Toto, ilk finalist oldu.

Spor Toto, yarınki final karşılaşmasında, Beykoz Belediyespor-Eskişehir Ormanspor eşleşmesinin galibiyetle kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Spor

Türkiye Kupası Spor Toto Beşiktaş Sigorta Spor Haberler

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