Hentbol: Haftanın programı
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 18'inci, Kadınlar Süper Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Yarın:
17.00 Nilüfer Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)
23 Mart Cumartesi:
13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor (Beşirli)
13.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Serdivan)
16.00 Bahçelievler Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Konya 75. Yıl)
Kadınlar Süper Lig
23 Mart Cumartesi:
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Celal Atik)
24 Mart Pazar:
15.00 Anadolu Üniversitesi-Aksaray Belediyespor (Porsuk)
15.00 Konyaaltı Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon)
17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
25 Mart Pazartesi:
15.00 Yenimahalle Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)