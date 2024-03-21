Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 18'inci, Kadınlar Süper Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

17.00 Nilüfer Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)

23 Mart Cumartesi:

13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor (Beşirli)

13.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Serdivan)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Konya 75. Yıl)

Kadınlar Süper Lig

23 Mart Cumartesi:

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Celal Atik)

24 Mart Pazar:

15.00 Anadolu Üniversitesi-Aksaray Belediyespor (Porsuk)

15.00 Konyaaltı Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon)

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

25 Mart Pazartesi:

15.00 Yenimahalle Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)