Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor (Serdivan)

20.00 Beşiktaş Safi Çimento-Spor Toto (Süleyman Seba)

2 Mart Cumartesi:

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

3 Mart Pazar:

14: 00 Köyceğiz Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Konya 75. Yıl)