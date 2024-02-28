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Hentbol: Haftanın programı

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Hentbol Erkekler Süper Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, haftanın maçları şu şekilde: Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento-Spor Toto, Bahçelievler Belediyespor-Beykoz Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor.

Hentbol Erkekler Süper Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor (Serdivan)

20.00 Beşiktaş Safi Çimento-Spor Toto (Süleyman Seba)

2 Mart Cumartesi:

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

3 Mart Pazar:

14: 00 Köyceğiz Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Konya 75. Yıl)

Kaynak: AA / Spor

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