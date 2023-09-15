Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Bugün:

15.00 Kastamonu Belediyespor- Aksaray Belediyespor (Kastamonu)

Yarın:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa (Mudanya)

15.00 Konyaaltı Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Akdeniz Üni.)

17.00 Armada Praxis Yalıkavakspor-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum)

18 Eylül Pazartesi:

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Görele Belediyespor (Celal Atik)

Erkekler Süper Lig

Yarın:

17.00 Beşiktaş Safi Çimento-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)

17 Eylül Pazar:

13.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Konya 75. Yıl)

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Köyceğiz)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Yunus Emre (Şehit Mustafa Özel)

19 Eylül Salı:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Rize Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)

16.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Serdivan)