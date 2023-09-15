Hentbol: Haftanın programı
Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Bugün:
15.00 Kastamonu Belediyespor- Aksaray Belediyespor (Kastamonu)
Yarın:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa (Mudanya)
15.00 Konyaaltı Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Akdeniz Üni.)
17.00 Armada Praxis Yalıkavakspor-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum)
18 Eylül Pazartesi:
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Görele Belediyespor (Celal Atik)
Erkekler Süper Lig
Yarın:
17.00 Beşiktaş Safi Çimento-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)
17 Eylül Pazar:
13.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Konya 75. Yıl)
14.00 Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Köyceğiz)
16.00 Bahçelievler Belediyespor-Yunus Emre (Şehit Mustafa Özel)
19 Eylül Salı:
15.00 Nilüfer Belediyespor-Rize Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)
16.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Serdivan)