Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde üçüncü haftanın programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

14.00 Aksaray Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)

15.00 Anadolu Üniversitesi- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa-Üsküdar Belediyespor (Marmara Ereğlisi İlçe)

16.00 Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Görele İlçe)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

Erkekler Süper Lig

Yarın:

17.00 Yunus Emre-Köyceğiz Belediyespor (Porsuk)

10 Eylül Pazar:

13.00 Rize Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Rize Yenişehir)

15.00 Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

17.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)

13 Eylül Çarşamba:

19.00 Beşiktaş- Konya Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)

15 Eylül Cuma:

18.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)