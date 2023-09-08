Hentbol: Haftanın programı
Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde üçüncü haftanın programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
14.00 Aksaray Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)
15.00 Anadolu Üniversitesi- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa-Üsküdar Belediyespor (Marmara Ereğlisi İlçe)
16.00 Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Görele İlçe)
18.00 Yenimahalle Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
Erkekler Süper Lig
Yarın:
17.00 Yunus Emre-Köyceğiz Belediyespor (Porsuk)
10 Eylül Pazar:
13.00 Rize Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Rize Yenişehir)
15.00 Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
17.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)
13 Eylül Çarşamba:
19.00 Beşiktaş- Konya Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)
15 Eylül Cuma:
18.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)