Hentbol: Haftanın programı
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Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
Bugün:
15.00 MKE Ankaragücü-Mihalıççık (THF)
1 Ekim Cumartesi:
14.00 Ümraniye Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Müzahir Sille)
15.00 Spor Toto-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (THF)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Beşirli)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Antakya)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor