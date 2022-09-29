Hentbol: Haftanın programı Spor Haberleri Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın programı şöyle: Bugün: 15.00 MKE Ankaragücü-Mihalıççık (THF) 1 Ekim Cumartesi: 14.00 Ümraniye Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Müzahir Sille) 15.00 Spor Toto-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (THF) 15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Beşirli) 14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Antakya) 16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik) Spor Kaynak: AA / Fatih Çakmak Büyükşehir Belediyespor MKE Ankaragücü Spor Haberler

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