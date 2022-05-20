Hentbol: Haftanın programı - Haberler

Hentbol: Haftanın programı
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Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne 21'nci, Erkekler Süper Ligi'ne ise 26'ıncı hafta mücadeleleriyle devam edilecek.
Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne 21'nci, Erkekler Süper Ligi'ne ise 26'ıncı hafta mücadeleleriyle devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Kadınlar Süper Ligi:
Yarın:
14.00 Tekirdağspor-Antalya Anadoluspor (Marmara Ereğlisi)
15.00 Üsküdar Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)
16.00 Görele Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Görele 13 Şubat)
17.00 EGO Spor-Konyaaltı Belediyespor (THF)
18.00 Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Merkez)
Erkekler Süper Ligi:
22 Mayıs Pazar:
14.00 Köyceğiz Belediyespor- Eskişehir Ormanspor (Köyceğiz)
14.00 Tokat Gençlik-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Ali Yücel)
16.00 Mamak Belediyespor-Hatayspor (Mamak Başak)
16.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (Recep Şahin Köktürk)
18.15 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş (Süleyman Seba)