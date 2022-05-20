Hentbol: Haftanın programı - Haberler

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne 21'nci, Erkekler Süper Ligi'ne ise 26'ıncı hafta mücadeleleriyle devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Kadınlar Süper Ligi:

Yarın:

14.00 Tekirdağspor-Antalya Anadoluspor (Marmara Ereğlisi)

15.00 Üsküdar Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)

16.00 Görele Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Görele 13 Şubat)

17.00 EGO Spor-Konyaaltı Belediyespor (THF)

18.00 Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Merkez)

Erkekler Süper Ligi:

22 Mayıs Pazar:

14.00 Köyceğiz Belediyespor- Eskişehir Ormanspor (Köyceğiz)

14.00 Tokat Gençlik-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Ali Yücel)

16.00 Mamak Belediyespor-Hatayspor (Mamak Başak)

16.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (Recep Şahin Köktürk)

18.15 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş (Süleyman Seba)