Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20 ve Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

15.00 Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Recep. Şahin Köktürk)

27 Mart Pazar:

15.00 İzmir Belediyespor-Beşiktaş (Serdar Yereli)

16.00 Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

16.00 Mamak Belediyespor-Tokat Gençlik (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)

29 Mart Salı:

14.00 Hatayspor-Eskişehir Orman (TOKİ)

Kadınlar Süper Lig

Bugün:

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)

Yarın:

14.00 Tekirdağspor-Görele Belediyespor (Marmara Ereğlisi İlçe)

14.30 Konyaaltı Belediyespor-Araç Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Üsküdar Belediyespor-Yalıkavakspor (Çamlıca)

17.00 EGO Spor-Kastamonu Belediyespor (THF)

27 Mart Pazar:

14.00 Antalya Anadoluspor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)