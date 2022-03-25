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Hentbol: Haftanın programı

AA - Ercan Doğan - Spor
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Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20 ve Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20 ve Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

15.00 Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Recep. Şahin Köktürk)

27 Mart Pazar:

15.00 İzmir Belediyespor-Beşiktaş (Serdar Yereli)

16.00 Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

16.00 Mamak Belediyespor-Tokat Gençlik (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)

29 Mart Salı:

14.00 Hatayspor-Eskişehir Orman (TOKİ)

Kadınlar Süper Lig

Bugün:

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)

Yarın:

14.00 Tekirdağspor-Görele Belediyespor (Marmara Ereğlisi İlçe)

14.30 Konyaaltı Belediyespor-Araç Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Üsküdar Belediyespor-Yalıkavakspor (Çamlıca)

17.00 EGO Spor-Kastamonu Belediyespor (THF)

27 Mart Pazar:

14.00 Antalya Anadoluspor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

AA / Ercan Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Hentbol, 27 Mart, Mart, Spor, Haberler

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