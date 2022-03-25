Hentbol: Haftanın programı
- Güncelleme:
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20 ve Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20 ve Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Yarın:
15.00 Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Recep. Şahin Köktürk)
27 Mart Pazar:
15.00 İzmir Belediyespor-Beşiktaş (Serdar Yereli)
16.00 Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
16.00 Mamak Belediyespor-Tokat Gençlik (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)
29 Mart Salı:
14.00 Hatayspor-Eskişehir Orman (TOKİ)
Kadınlar Süper Lig
Bugün:
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)
Yarın:
14.00 Tekirdağspor-Görele Belediyespor (Marmara Ereğlisi İlçe)
14.30 Konyaaltı Belediyespor-Araç Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Üsküdar Belediyespor-Yalıkavakspor (Çamlıca)
17.00 EGO Spor-Kastamonu Belediyespor (THF)
27 Mart Pazar:
14.00 Antalya Anadoluspor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022