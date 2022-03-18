Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 19'uncu, Kadınlar Süper Lig'de ise 15'inci hafta maçları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programları şöyle:

Erkekler Süper Lig:

20 Mart Pazar:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Mamak Belediyespor (Köyceğiz)

14.00 Tokat Gençlik-Antalyaspor (Ali Yücel)

15.00 Nilüfer Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Hatayspor (Beşirli)

21 Mart Pazartesi:

16.00 Eskişehir Ormanspor- Spor Toto (Porsuk)

Kadınlar Süper Lig:

Yarın:

13.00 Yeni Mahalle Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (GMK Atatürk)

14.00 Araç Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Araç)

15.00 Görele Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Görele 13 Şubat)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Antalya Anadoluspor (Porsuk)

17.00 Kastamonu Belediyespor-Tekirdağspor (Merkez)

20 Mart Pazar:

17.00 Yalıkavakspor-EGO Spor (Bodrum Binnaz Karakaya)

Kadınlar Süper Lig'de 14. haftadan ertelenen Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçı da 23 Mart Çarşamba günü yapılacak.