Hentbol: Haftanın programı
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Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 19'uncu, Kadınlar Süper Lig'de ise 15'inci hafta maçları yapılacak.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 19'uncu, Kadınlar Süper Lig'de ise 15'inci hafta maçları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programları şöyle:
Erkekler Süper Lig:
20 Mart Pazar:
14.00 Köyceğiz Belediyespor-Mamak Belediyespor (Köyceğiz)
14.00 Tokat Gençlik-Antalyaspor (Ali Yücel)
15.00 Nilüfer Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Hatayspor (Beşirli)
21 Mart Pazartesi:
16.00 Eskişehir Ormanspor- Spor Toto (Porsuk)
Kadınlar Süper Lig:
Yarın:
13.00 Yeni Mahalle Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (GMK Atatürk)
14.00 Araç Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Araç)
15.00 Görele Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Görele 13 Şubat)
15.00 Anadolu Üniversitesi-Antalya Anadoluspor (Porsuk)
17.00 Kastamonu Belediyespor-Tekirdağspor (Merkez)
20 Mart Pazar:
17.00 Yalıkavakspor-EGO Spor (Bodrum Binnaz Karakaya)
Kadınlar Süper Lig'de 14. haftadan ertelenen Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçı da 23 Mart Çarşamba günü yapılacak.