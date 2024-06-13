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Hentbol Federasyonu, Kadın Hakem ve Gözlemci Oranını Artırdı

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Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Hakan Küçükyılmaz, kadın hakem ve gözlemci oranını yüzde 23-24'e kadar çıkardıklarını açıkladı. Küçükyılmaz, hedeflerinin bu oranı daha da artırmak olduğunu belirtti.

Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Hakan Küçükyılmaz, yüzde 2 olan kadın hakem ve gözlemci oranını yüzde 23-24'e kadar çıkarttıklarını söyledi.

Küçükyılmaz, Giresun Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, hentbolun gelişimine yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Projelerden birisinin de kadın hakem ve gözlemci sayısının artırması olduğunu vurgulayan Küçükyılmaz, "Kadın hakem ve gözlemci oranını yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu yolda da ciddi mesafe aldık. Yüzde 2 olan kadın hakem ve gözlemci oranımızı, yüzde 23-24'e kadar çıkarttık. Hedefimiz bunu daha da artırmak." dedi.

Hakem kurslarında katılımcıların yüzde 50'sinin kadın olması kuralı olduğuna dikkati çeken Küçükyılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunu da başardık. En son açtığımız Kırklareli kursunda yüzde 50'den fazla kadın aday vardı. Hedefimiz kadın sayısını daha da artırmak olacak. Bugüne kadar 35-40 kurs açtık Türkiye çapında, 1700 başvuru oldu. İlk meyvelerini geçen sene aldık. C klasmanı 25 hakemimiz oldu. Bunları zamanla üst klasmanlara taşıyacağız."

Uluslararası klasmanda 2 kadın hakemin yer aladığını anlatan Küçükyılmaz, bu sayıyı da yükseltmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Spor

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