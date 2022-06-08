Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, maç sözünü yerine getirmek için Van'a gidiyor - Haberler

Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, maç sözünü yerine getirmek için Van'a gidiyor Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, hentbol bilgisiyle dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Serkan Maho'ya verdiği maç sözünü yerine getirmek için yarın Van'a gidecek. Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, hentbol bilgisiyle dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Serkan Maho'ya verdiği maç sözünü yerine getirmek için yarın Van'a gidecek. Başkan Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Serkan, söz verdiğim maç için yarın Van'a geliyorum. Güçlü bir takımla karşılaşacağımız için milli takım kaptanlarımızdan Ramazan Döne ağabeyini de yanımda getiriyorum. Biz, Ferda Göktaşoğlu hocanla kuracağınız takımın karşısına çıkmaya hazırız. Yarın görüşmek üzere." ifadelerini kullandı. Maçın yarın saat 11.00'de, Van Nur Tatar Spor Salonu'nda oynanacağı da açıklandı. Van'da, internetten yaptığı araştırmayla hentbolun kurallarını öğrenen 10 yaşındaki Serkan Maho, antrenörünün "hentbol nedir?" sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri çekmiş ve Başkan Uğur Kılıç'tan maç sözü almıştı. Edremit ilçesinde yaşayan 4. sınıf öğrencisi Serkan Maho, babasının telefonundan sosyal paylaşım sitelerinde video izlerken denk geldiği hentbol sporuna ilgi duyarak, hentbol bilgisini geliştirdiği açıklanmıştı. AA / Fatih Çakmak - Spor Uğur Kılıç Van Spor Haberler

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