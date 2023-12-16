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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Beykoz Belediyespor galip geldi

16 Aralık 2023 16:51 Güncelleme: 16:52 Abone Ol

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 44-36 mağlup etti. Müsabaka öncesinde sporda şiddete karşı mesajlar verildi ve futbol hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle maç 10 dakika geç başladı. İlk yarı eşitlikle sonuçlandı ve iki takım yarın rövanş mücadelesinde Dörtlü Final'e çıkmak için karşı karşıya gelecek.