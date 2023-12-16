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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Beykoz Belediyespor galip geldi

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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 44-36 mağlup etti. Müsabaka öncesinde sporda şiddete karşı mesajlar verildi ve futbol hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle maç 10 dakika geç başladı. İlk yarı eşitlikle sonuçlandı ve iki takım yarın rövanş mücadelesinde Dörtlü Final'e çıkmak için karşı karşıya gelecek.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 44-36 mağlup etti.

Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleye takımlar "Sporda şiddete yer yok!" yazılı pankartlarla çıkarken, futbol hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sebebiyle müsabakalar 10 dakika geç başladı.

Müsabakanın ilk yarısı 15-15'lik eşitlikle sonuçlandı.

İki takım rövanş mücadelesinde yarın saat 14.00'te Haldun Alagaş Spor Salonu'nda Dörtlü Final'e çıkmak için karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Halil Umut Meler Türkiye Kupası Haberler

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