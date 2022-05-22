Hentbol Erkekler Süper Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı - Haberler

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Hentbol Erkekler Süper Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Hentbol Erkekler Süper Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, sezonun son haftasında Nilüfer Belediyespor ile oynadığı maçın ardından şampiyonluk kupasını aldı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, sezonun son haftasında Nilüfer Belediyespor ile oynadığı maçın ardından şampiyonluk kupasını aldı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2021-22 sezonu bugün oynanan 26'ncı hafta karşılaşmalarıyla sona erdi. Süleyman Seba Spor Salonu'nda Nilüfer Belediyespor'u konuk edek siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 38-33 galip ayrıldı. Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'a kupası Nilüfer Belediyespor maçının ardından verildi. Düzenlenen törende siyah-beyazlı ekibe kupa ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi takdim etti.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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