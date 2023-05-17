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Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off 1. turu tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off 1. turu tamamlandı

Spor Haberleri

Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik ve Spor Toto yarı finale yükseldi.

Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu play-off 1. tur ikinci maçları tamamlandı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Beykoz Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 33-32, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık'ı 34-31, Beşiktaş Yurtbay Seramik, Nilüfer Belediyespor'u 35-24, Spor Toto da İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 29-24 yendi. İlk maçlarını da kazanan Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik ve Spor Toto, yarı finale yükseldi.

Yarı final tarihlerinin daha sonra belirleneceğinin duyurulduğu açıklamada, final serisinin beş müsabakadan üç galibiyet üzerinden oynanacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Büyükşehir Belediyespor Yurtbay Seramik Beşiktaş Sakarya Spor Haberler

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