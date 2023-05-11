Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off 1. tur mücadeleleri tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu play-off 1. tur maçları tamamlandı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Beşiktaş Yurtbay Seramik deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 38-33 mağlup ederken, Beykoz Belediyesi deplasmanda Köyceğiz Belediyesi'ni 37-36, Spor Toto deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 29-25 ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi yine deplasmanda Mihalıççık Spor Kulübü'nü 41-24'lük skorla yendi.

Üç müsabaka ve iki galibiyet üzerinden oynanan play-off aşamasının 2. tur karşılaşmaları 17 Mayıs tarihinde oynanacak. Eşitlik durumunda 3. tur maçları ise 18 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak ve yarı finale yükselen dört takım belirlenecek.

Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu play-off 2. tur programı ise şöyle:

17 Mayıs Çarşamba:

15.00 Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

16.30 Beykoz Belediyepor-Köyceğiz Belediyespor (Süleyman Seba)

17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık (Serdivan)

19.00 Beşiktaş Yurtbay Seramik-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)