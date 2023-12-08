Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 11. hafta maçları oynanacak

Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.00 Beykoz Belediyespor- Rize Belediyespor (Haldun Alagaş)

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

10 Aralık Pazar:

17.00 Bahçelievler Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento (Şehit Mustafa Özel)

11 Aralık Pazartesi:

18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Celal Atik)

20.00 Nilüfer Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)