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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 11. hafta maçları oynanacak

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Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.00 Beykoz Belediyespor- Rize Belediyespor (Haldun Alagaş)

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

10 Aralık Pazar:

17.00 Bahçelievler Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento (Şehit Mustafa Özel)

11 Aralık Pazartesi:

18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Celal Atik)

20.00 Nilüfer Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Rize Spor Haberler

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