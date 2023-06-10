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Hentbol: Erkekler Süper Lig play-off üçüncülük serisi

Hentbol: Erkekler Süper Lig play-off üçüncülük serisi

Spor Haberleri

Beşiktaş Yurtbay Seramik, Hentbol Erkekler Süper Lig play-off üçüncülük serisi ikinci maçında Spor Toto'yu 40-32 yenerek, seride durumu 2-0 yaptı ve sezonu 3. sırada tamamladı.

Beşiktaş Yurtbay Seramik, Hentbol Erkekler Süper Lig play-off üçüncülük serisi ikinci maçında Spor Toto'yu 40-32 yenerek, seride durumu 2-0 yaptı ve sezonu 3. sırada tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 22-14 önde bitirdi.

Serinin ilk maçını 35-30 kazanan Beşiktaş Yurtbay Seramik, ikinci maçtan da galip ayrılarak, sezonu 3. basamakta noktaladı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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