Hentbol Erkekler Süper Lig Play-off Finali Başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2023-2024 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final etabı yarın başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, final serisinde Beşiktaş Safi Çimento ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Seride üç galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde play-off final etabının maç programı şöyle:

20 Mayıs Pazartesi:

20.00 Beşiktaş Safi Çimento-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (BJK Süleyman Seba)

22 Mayıs Çarşamba:

17.00 Beşiktaş Safi Çimento-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (BJK Süleyman Seba)

25 Mayıs Cumartesi:

17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento (Serdivan)

27 Mayıs Pazartesi:

18.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento (Serdivan) (Gerekirse)

31 Mayıs Cuma:

18.00 Beşiktaş Safi Çimento-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (BJK Süleyman Seba) (Gerekirse)