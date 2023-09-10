Hentbol Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftası tamamlandı
Hentbol Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanan 3 maçın sonuçları açıklandı. Rize Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u 32-23 mağlup etti. Beykoz Belediyespor ise İzmir Büyükşehir Belediyespor'a 32-34 yenildi. Trabzon Büyükşehir Belediyespor ise Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 33-42 mağlup etti. Ligdeki üçüncü hafta maçları ise 13 Eylül Çarşamba günü Beşiktaş Safi Çimento–Konya Büyükşehir Belediyespor ve 15 Eylül Cuma günü Spor Toto-Nilüfer Belediyespor arasında oynanacak.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftasına 3 maçla devam edildi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Rize Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor: 32-23
Beykoz Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor : 32-34
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 33-42
Ligde üçüncü hafta, 13 Eylül Çarşamba günü oynanacak Beşiktaş Safi Çimento– Konya Büyükşehir Belediyespor ve 15 Eylül Cuma günü yapılacak Spor Toto-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.