Hentbol Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftası tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanan 3 maçın sonuçları açıklandı. Rize Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u 32-23 mağlup etti. Beykoz Belediyespor ise İzmir Büyükşehir Belediyespor'a 32-34 yenildi. Trabzon Büyükşehir Belediyespor ise Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 33-42 mağlup etti. Ligdeki üçüncü hafta maçları ise 13 Eylül Çarşamba günü Beşiktaş Safi Çimento–Konya Büyükşehir Belediyespor ve 15 Eylül Cuma günü Spor Toto-Nilüfer Belediyespor arasında oynanacak.