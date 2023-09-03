Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftasında alınan sonuçlar
Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan 4 maçın sonuçları açıklandı. Köyceğiz Belediyespor-Rize Belediyespor: 40-32, Bahçelievler Belediyespor-Spor Toto: 31-45, Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 33-30, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yunus Emre: 41-29. İkinci hafta yarın oynanacak Konya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftasına 4 maçla devam edildi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Köyceğiz Belediyespor-Rize Belediyespor: 40-32
Bahçelievler Belediyespor-Spor Toto: 31-45
Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 33-30
İzmir Büyükşehir Belediyespor- Yunus Emre : 41-29
Erkekler Süper Lig'in ikinci haftası yarın oynanacak Konya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor- Beşiktaş maçlarıyla sona erecek.