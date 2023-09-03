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Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftasında alınan sonuçlar

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan 4 maçın sonuçları açıklandı. Köyceğiz Belediyespor-Rize Belediyespor: 40-32, Bahçelievler Belediyespor-Spor Toto: 31-45, Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 33-30, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yunus Emre: 41-29. İkinci hafta yarın oynanacak Konya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftasına 4 maçla devam edildi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Köyceğiz Belediyespor-Rize Belediyespor: 40-32

Bahçelievler Belediyespor-Spor Toto: 31-45

Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 33-30

İzmir Büyükşehir Belediyespor- Yunus Emre : 41-29

Erkekler Süper Lig'in ikinci haftası yarın oynanacak Konya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor- Beşiktaş maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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