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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftası tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftası bugün oynanan 4 maçla tamamlandı. Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'ya 25-32 mağlup oldu. Konya Büyükşehir Belediyespor ise Köyceğiz Belediyespor'a 32-33 yenildi. Beşiktaş Safi Çimento, Rize Belediyespor'u 50-25 mağlup etti. Nilüfer Belediyespor ise Beykoz Belediyespor'a 21-31 mağlup oldu.