Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftası tamamlandı
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftası bugün oynanan 4 maçla tamamlandı. Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'ya 25-32 mağlup oldu. Konya Büyükşehir Belediyespor ise Köyceğiz Belediyespor'a 32-33 yenildi. Beşiktaş Safi Çimento, Rize Belediyespor'u 50-25 mağlup etti. Nilüfer Belediyespor ise Beykoz Belediyespor'a 21-31 mağlup oldu.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftası bugün oynanan 4 maçla tamamlandı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugünkü karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Spor Toto: 25-32
Konya Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 32-33
Beşiktaş Safi Çimento-Rize Belediyespor: 50-25
Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 21-31
Kaynak: AA / Spor