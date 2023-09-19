Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. Haftasında 2 Maç Yapıldı
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu 40-38, Nilüfer Belediyespor da Rize Belediyespor'u 37-36 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında bugün 2 maç yapıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Spor Toto'yu 40-38, Nilüfer Belediyespor da sahasında Rize Belediyespor'u 37-36 yendi.
Ligde hafta tek maç dışında tamamlandı. 17 Eylül'de oynanması gereken Bahçelievler Belediyespor-Yunus Emre karşılaşmasında konuk ekip sahaya çıkmadı.
Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında yapılan 5 maçta alınan sonuçlar ise şöyle:
Beşiktaş Safi Çimento-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 41-19
Konya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 29-28
Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 25-32
Nilüfer Belediyespor-Rize Belediyespor: 37-36
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 40-38