Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. Haftasında 2 Maç Yapıldı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu 40-38, Nilüfer Belediyespor da Rize Belediyespor'u 37-36 yendi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında bugün 2 maç yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Spor Toto'yu 40-38, Nilüfer Belediyespor da sahasında Rize Belediyespor'u 37-36 yendi.

Ligde hafta tek maç dışında tamamlandı. 17 Eylül'de oynanması gereken Bahçelievler Belediyespor-Yunus Emre karşılaşmasında konuk ekip sahaya çıkmadı.

Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında yapılan 5 maçta alınan sonuçlar ise şöyle:

Beşiktaş Safi Çimento-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 41-19

Konya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 29-28

Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 25-32

Nilüfer Belediyespor-Rize Belediyespor: 37-36

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 40-38