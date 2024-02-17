Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasında oynanan maçların sonuçları
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları açıklandı. Nilüfer Belediyespor-Spor Toto: 26-32, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 37-23, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 31-36
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası, oynanan 3 maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Nilüfer Belediyespor-Spor Toto: 26-32
Sakarya Büyükşehir Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 37-23
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 31-36