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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. Haftasında 3 Maç Oynandı

3 Aralık 2023 19:15 Son Güncelleme: 19:16 Abone Ol

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları açıklandı. Trabzon Büyükşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 36-35 mağlup etti. Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise Bahçelievler Belediyespor'u 46-29 yenerek galip geldi. Konya Büyükşehir Belediyespor ise Nilüfer Belediyespor'a 33-36 mağlup oldu. Beşiktaş Safi Çimento-Köyceğiz Belediyespor maçı 6 Aralık'ta, Spor Toto-Beykoz Belediyespor karşılaşması ise 7 Aralık'ta oynanacak.