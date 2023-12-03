Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. Haftasında 3 Maç Oynandı
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları açıklandı. Trabzon Büyükşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 36-35 mağlup etti. Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise Bahçelievler Belediyespor'u 46-29 yenerek galip geldi. Konya Büyükşehir Belediyespor ise Nilüfer Belediyespor'a 33-36 mağlup oldu. Beşiktaş Safi Çimento-Köyceğiz Belediyespor maçı 6 Aralık'ta, Spor Toto-Beykoz Belediyespor karşılaşması ise 7 Aralık'ta oynanacak.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasına 3 maçla devam edildi.
Ligde günün sonuçları şöyle:
Trabzon Büyükşehir Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor : 36-35
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor: 46-29
Konya Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 33-36
Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş Safi Çimento-Köyceğiz Belediyespor maçı 6 Aralık'ta, Spor Toto-Beykoz Belediyespor karşılaşması ise 7 Aralık'ta oynanacak.