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Hentbol Erkekler Süper Lig'de final serisi heyecanı sürüyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de final serisi heyecanı sürüyor

Spor Haberleri

Hentbol Erkekler Süper Lig'in final serisinde yarın Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in final serisinde yarın Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.30'da başlayacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı eşleşmede Beykoz Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

Serinin 3. maçı 9 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacak. Eşleşmenin sona ermemesi durumunda 4 ve 5. maçlar 12 ile 15 Haziran'da oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Sakarya Spor Haberler

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