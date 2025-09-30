Haberler

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. Hafta Maç Programı

Türkiye Hentbol Federasyonu, 1 Ekim'de gerçekleşecek olan Erkekler Süper Lig 7. hafta maçlarının programını açıkladı. İlgili karşılaşmalar, farklı salonlarda düzenlenecek.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. haftanın tüm maçları yarın oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 7. haftanın programı şöyle:

Yarın: (1 Ekim)

14.00 Rize Belediyespor-Beşiktaş (Yenişehir)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Giresunspor (Beşirli)

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Depsaş Enerji As (Porsuk)

16.00 Beykoz Belediyespor-Güneysuspor (Recep Şahin Göktürk Spor Salonu)

17.00 Ankara Hentbol-Nilüfer Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

19.00 İstanbul Gençlikspor-Köyceğiz Belediyespor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)

