Hentbol Erkekler Süper Lig'de 6. Hafta Maçları Yarın Başlıyor
Türkiye Hentbol Federasyonu, Hentbol Erkekler Süper Lig'de 6. hafta maçlarının programını açıkladı. Yarın çeşitli stadyumlarda heyecan dolu mücadeleler olacak.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 6. hafta maçları yarın oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 6. haftanın programı şöyle:
Yarın:
16.00 Depsaş Enerji As-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
17.00 Beşiktaş-İstanbul Gençlikspor (Süleyman Seba)
17.00 Güneysuspor-Rize Belediyespor (Yenişehir)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Üçevler)
18.00 Spor Toto-Ankara Hentbol (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
18.00 Köyceğiz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Köyceğiz)
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor