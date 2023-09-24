Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları oynandı
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları tamamlandı. Maç sonuçları ve iptal edilen maç hakkında bilgiler verildi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları oynandı.
Ligde maçların sonuçları şöyle:
Rize Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 30-33
Beykoz Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor: 36-22
Spor Toto-Beşiktaş Safi Çimento: 26-34
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 32-30
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 33-29
Bu arada, ligde Yunus Emre-Nilüfer Belediyespor maçı iptal edildi.
Kaynak: AA / Spor