Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. hafta mücadelesi başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento'yu konuk edecek.

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento (Beşirli)

24 Şubat Cumartesi:

13.00 Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Yenişehir)

16.30 Spor Toto-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

25 Şubat Pazar:

17.00 Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Müzahir Sille)