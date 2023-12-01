Hentbol Erkekler Süper Lig'de 10. hafta mücadeleleri oynanacak. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, haftanın maçları belirlendi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 10. hafta mücadeleleri oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. haftanın programı şöyle:

3 Aralık Pazar:

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)

16.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor - Bahçelievler Belediyespor (Serdivan)

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 75. Yıl)

6 Aralık Çarşamba:

17.00 Beşiktaş Safi Çimento - Köyceğiz Belediyespor (Süleyman Seba)

7 Aralık Perşembe:

18.00 Spor Toto - Beykoz Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)