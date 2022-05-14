Hentbol: Erkekler Süper Lig - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hentbol: Erkekler Süper Lig

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Antalyaspor, deplasmanda Hatayspor'u 35-32 yendi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Antalyaspor, deplasmanda Hatayspor'u 35-32 yendi.

TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 13-12 önde tamamladı.

İkinci yarı skor üstünlüğünü ele geçiren Antalyaspor, sahadan 35-32 galip ayrıldı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title