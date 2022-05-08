Hentbol: Erkekler Süper Lig
AA - Ercan Çakar - Spor
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Hentbol Erkekler Süper Lig'de 24. hafta maçları oynandı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 24. hafta maçları oynandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beykoz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 35-28
Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş: 32-39
Tokat Gençlik-Nilüfer Belediyespor: 39-53
Antalyaspor-Spor Toto: 28-35
Mamak Belediyespor-Eskişehir Ormanspor: 28-30
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Hatayspor: 32-26
AA / Ercan Çakar - Spor