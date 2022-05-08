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Hentbol: Erkekler Süper Lig

AA - Ercan Çakar - Spor
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Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 24. hafta maçları oynandı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 24. hafta maçları oynandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beykoz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 35-28

Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş: 32-39

Tokat Gençlik-Nilüfer Belediyespor: 39-53

Antalyaspor-Spor Toto: 28-35

Mamak Belediyespor-Eskişehir Ormanspor: 28-30

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Hatayspor: 32-26

AA / Ercan Çakar - Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Hentbol, Spor, Haberler

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