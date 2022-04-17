Hentbol: Erkekler Süper Lig
AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. hafta mücadelesi tamamlandı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. hafta mücadelesi tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Orman: 27-25
Köyceğiz Belediyespor-Tokat Gençlikspor: 47-42
Antalyaspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 40-28
Mamak Belediyespor-Beşiktaş: 25-35
Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 34-29
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor