Hentbol: Erkekler Süper Lig - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hentbol: Erkekler Süper Lig

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
 - Güncelleme:
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. hafta mücadelesi tamamlandı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. hafta mücadelesi tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Orman: 27-25

Köyceğiz Belediyespor-Tokat Gençlikspor: 47-42

Antalyaspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 40-28

Mamak Belediyespor-Beşiktaş: 25-35

Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 34-29

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Hentbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title