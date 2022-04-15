Hentbol: Erkekler Süper Lig
AA - Ercan Çakar - Spor
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Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde tamamı 17 Nisan Pazar günü oynanacak maçların programı şöyle:
13.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Ormanspor (Celal Atik)
14.00 Köyceğiz Belediyespor-Tokat Gençlik (Köyceğiz)
14.30 Antalyaspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
16.00 Mamak Belediyespor-Beşiktaş (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)
16.00 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Recep Şahin Korutürk)
AA / Ercan Çakar - Spor