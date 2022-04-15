Hentbol: Erkekler Süper Lig - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hentbol: Erkekler Süper Lig

AA - Ercan Çakar - Spor
 - Güncelleme:
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde tamamı 17 Nisan Pazar günü oynanacak maçların programı şöyle:

13.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Ormanspor (Celal Atik)

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Tokat Gençlik (Köyceğiz)

14.30 Antalyaspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

16.00 Mamak Belediyespor-Beşiktaş (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)

16.00 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Recep Şahin Korutürk)

AA / Ercan Çakar - Spor

Spor Toto Süper Lig, Hentbol, Türkiye, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title