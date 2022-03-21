Hentbol: Erkekler Süper Lig
AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Eskişehir Ormanspor, konuk ettiği Spor Toto'yu 26-18 yendi.
ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Eskişehir Ormanspor, konuk ettiği Spor Toto'yu 26-18 yendi.
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan haftanın kapanış maçında Eskişehir Ormanspor ile Spor Toto karşılaştı.
Maçın ilk yarısını 13-8 önde tamamlayan ev sahibi Eskişehir Ormanspor, sahadan 26-18 galip ayrıldı.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor