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Hentbol: Erkekler Süper Lig

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Eskişehir Ormanspor, konuk ettiği Spor Toto'yu 26-18 yendi.

ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Eskişehir Ormanspor, konuk ettiği Spor Toto'yu 26-18 yendi.

Porsuk Spor Salonu'nda oynanan haftanın kapanış maçında Eskişehir Ormanspor ile Spor Toto karşılaştı.

Maçın ilk yarısını 13-8 önde tamamlayan ev sahibi Eskişehir Ormanspor, sahadan 26-18 galip ayrıldı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Eskişehir, Hentbol, Spor, Haberler

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