Hentbol Erkekler Süper Lig 2025-2026 Sezonu Yarın Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Hentbol Federasyonu, 2025-2026 sezonunun yarın başlayacağını duyurdu. İlk hafta maçları programı açıklandı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de yarın başlayacak 2025-2026 sezonu, 31 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.00 İstanbul Gençlikspor-Beykoz Belediyespor (Haldun Alagaş)

14.00 DEPSAŞ Enerji As Spor-Güneysuspor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

15.00 Önallar Giresunspor-Nilüfer Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)

18.00 Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş (Köyceğiz)

31 Ağustos Pazar:

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Spor Toto (Beşirli)

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Ankara Hentbol (Porsuk)

Rize Belediyespor, sezonun ilk haftasını bay geçecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Mali'nin oğlundan babasının yeni eşi Gülseren Ceylan'a düğünde soğuk duş

Mali'nin oğlundan babasının yeni eşine düğünde soğuk duş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıyla boşanmak üzere olan damadını 9 el ateş ederek öldürdü

Kızından boşanmak isteyen damadına kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.