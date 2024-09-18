Köyceğiz Belediyespor Rize Belediyespor'u Deplasmanda Mağlup Etti
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Köyceğiz Belediyespor, Yenişehir Spor Salonu'nda Rize Belediyespor'u 36-34'lük skorla geçti. İlk yarısı 17-17 eşitlikle tamamlanan zorlu mücadelede Köyceğiz, galibiyetiyle ligdeki iddiasını sürdürdü.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 36-34 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 17-17 eşitlikle bitti.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor