İzmir Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u mağlup etti
Erkekler Hentbol Süper Lig 17. hafta mücadelesinde İzmir Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u 31-26 mağlup etti. Celal Atik Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-12 üstün tamamladı.
Erkekler Hentbol Süper Lig 17. hafta mücadelesinde İzmir Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u 31-26 mağlup etti.
Celal Atik Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-12 üstün tamamladı.