Beykoz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 38-29 mağlup etti
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında Beykoz Belediyespor, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 38-29 yenerek galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısını 18-15 önde tamamlayan Beykoz Belediyespor, mücadeleyi 38-29 kazandı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında Beykoz Belediyespor, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 38-29 yendi.
Sakarya'daki Serdivan Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını 18-15 önde kapatan Beykoz Belediyespor, parkeden 38-29 galip ayrıldı.