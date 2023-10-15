Hentbol: Erkekler Süper Lig
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Köyceğiz Belediyespor, konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 34-33 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Köyceğiz Belediyespor, konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 34-33 yendi.
Köyceğiz Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 18-17 önde tamamladı.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Köyceğiz Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u 34-33 mağlup etti.
Kaynak: AA / Spor