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Hentbol: Erkekler Süper Lig

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Köyceğiz Belediyespor, konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 34-33 yendi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Köyceğiz Belediyespor, konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 34-33 yendi.

Köyceğiz Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 18-17 önde tamamladı.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Köyceğiz Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u 34-33 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

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