Hentbol: Erkekler Süper Lig
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in birinci haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor'u 45-30 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in birinci haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor'u 45-30 yendi.
Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 20-13 önde kapadı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Sakarya temsilcisi, karşılaşmadan 45-30 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor