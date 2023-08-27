Haberler

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Spor Haberleri

Hentbol Erkekler Süper Lig'in birinci haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor'u 45-30 yendi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in birinci haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor'u 45-30 yendi.

Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 20-13 önde kapadı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Sakarya temsilcisi, karşılaşmadan 45-30 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor

Büyükşehir Belediyespor Sakarya Spor Haberler

title