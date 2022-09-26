Hentbol: Erkekler Süper Lig Spor Haberleri Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Spor Toto, deplasmanda Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 32-27 mağlup etti. Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Spor Toto, deplasmanda Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 32-27 mağlup etti. Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş Yurtbay Seramik, 17-15 önde tamamladı. Bu sonuçla Spor Toto, ligde üçüncü galibiyetini aldı. Beşiktaş ise ilk mağlubiyetini yaşadı. Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Yurtbay Seramik Beşiktaş Spor Haberler

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