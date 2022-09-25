Hentbol: Erkekler Süper Lig Spor Haberleri Hentbol Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Ümraniye Belediyespor'u 40-27 yendi. Hentbol Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Ümraniye Belediyespor'u 40-27 yendi. Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 23-11 önde kapadı. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, parkeden 40-27 galip ayrıldı. Spor Kaynak: AA / Emre Ayvaz Büyükşehir Belediyespor Sakarya Spor Haberler

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