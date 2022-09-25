Hentbol: Erkekler Süper Lig
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Ümraniye Belediyespor'u 40-27 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Ümraniye Belediyespor'u 40-27 yendi.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 23-11 önde kapadı.
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, parkeden 40-27 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor