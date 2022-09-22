Hentbol: Erkekler Süper Lig Spor Haberleri Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2. haftanın son maçında Spor Toto, Köyceğiz Belediyespor'u 33-27 yendi. Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2. haftanın son maçında Spor Toto, Köyceğiz Belediyespor'u 33-27 yendi. THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 16-13 önde tamamlayan Spor Toto, sahadan 6 sayı farkla 33-27 galip ayrıldı. Spor Toto, ikinci maçından da galibiyetle ayrılırken, Köyceğiz Belediyespor ilk yenilgisini aldı. Ligde 3. hafta maçları 24, 25 ve 26 Eylül'de oynanacak. Spor Kaynak: AA / Erkan Tiryaki Spor Haberler

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