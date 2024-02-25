Hentbol Erkekler Süper Lig 15. Hafta Sonuçları
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçlar sona erdi. Beykoz Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 42-28 yenerek haftayı galibiyetle tamamladı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası, bugün oynanan tek maçla sona erdi.
İstanbul'da yapılan haftanın kapanış maçında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği Köyceğiz Belediyespor'u 42-28 yendi.
Ligin 15. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento: 34-42
Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 31-27
Spor Toto-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 33-36
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 32-28
Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 42-28